Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“

Nachdem in der „Krone“ ein Gewerkschafter warnte, dass Gerhard Karner (ÖVP) als Innenminister in die Gehälter der Polizisten eingreifen will, rückt der Chef der Exekutive zur Klarstellung aus. Was ist passiert? Andreas Gruber rechnete vor, dass mit einer geplanten Reform der Dienstzeiten Polizisten um 300 bis 800 Euro weniger pro Monat verdienen würden. Zulagen und Überstunden seien auch in Gefahr.