Wie sicher fühlen Sie sich vor Cyberattacken?

Längst gehören Ermittlungen zu Datenklau, Telefonbetrug und Cyberattacken zum Polizei-Alltag. Auch beim Song Contest in Wien beschäftigten sich die Sicherheitsbehörden mit hunderten Attacken auf die Systeme. Wie sicher fühlen Sie sich als Privatperson vor Hackerangriffen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
In den vergangenen zehn Jahren sind die gemeldeten Fälle von Cybercrime in Österreich signifikant gestiegen. Über 62.000 Anzeigen sind laut Cybercrime Report im vergangenen Jahr eingegangen, etwa 31,7 Prozent der Straftaten wurden aufgeklärt. Zu den Tatbeständen zählen beispielsweise direkte Angriffe auf Daten oder Computersysteme oder auch Phishing und Internetbetrug.
Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie Angst vor Hacker-Angriffen? Welche Vorsichtsmaßnahmen treffen Sie, um sich und Ihre Daten und Ihr Eigentum vor Cyberkriminalität zu schützen? Welche Erfahrungen mussten Sie bereits machen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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