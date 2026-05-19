Trump: Neuer Vorschlag aus dem Iran ist „dämlich“

Gegenseitige Drohungen

Am Dienstag gingen die gegenseitigen Drohungen beider Kriegsparteien weiter. Die US-Streitkräfte sollten sich bereithalten, „jederzeit einen umfassenden, großangelegten Angriff auf den Iran auszuführen, falls keine akzeptable Einigung zustande kommt“, sagte Trump. Zuvor hatte er noch erklärt, die Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hätten ihn darum gebeten, den US-Angriff aufzuschieben, der eigentlich für den heutigen Dienstag geplant gewesen sei. Mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Golfstaaten erklärten, ihnen sei dieser angebliche Plan nicht bekannt.