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AfD steigt auf höchsten jemals gemessenen Wert

Außenpolitik
19.05.2026 20:26
AfD-Chefin Alice Weidel und Co-Chef Tino Chrupalla sind aktuell obenauf.
AfD-Chefin Alice Weidel und Co-Chef Tino Chrupalla sind aktuell obenauf.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie in Österreich sind auch für die deutschen Regierungsparteien die Umfragewerte weiterhin desaströs. 80 Prozent der Deutschen denken, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) sich nicht ausreichend um die wirtschaftlichen Probleme kümmert. Von dieser Stimmung profitiert vor allem die AfD.

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Im Vergleich zur Vorwoche legt die AfD im aktuellen Trendbarometer von RTL und n-tv einen Punkt zu und erreicht mit 28 Prozent den höchsten Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Forsa bislang für sie gemessen hat.

Union und SPD hätten laut Umfrage keine Mehrheit
Union und SPD kämen zusammen damit wie in der Vorwoche auf nur 34 Prozent und hätten im Bundestag folglich keine Mehrheit (siehe Posting mit allen Zahlen unten). Regulär findet die nächste deutsche Bundestagswahl Anfang 2029 statt.

Auch bei der Einschätzung der politischen Kompetenz legt die AfD einen Punkt zu. Auf die Frage, welche Partei mit den Problemen in Deutschland am besten fertig wird, nennen 15 Prozent die AfD. Die Union verliert hier einen Punkt und erreicht aktuell 13 Prozent. Alle anderen Parteien sind einstellig. 53 Prozent trauen keiner Partei politische Kompetenz zu.

„Offenheit für AfD wächst trotz steigender Radikalität“
Der deutsche Extremismusforscher Gideon Botsch diagnostizierte unlängst eine steigende Bereitschaft unter den Wählern, die AfD zu wählen – und der Befund ist offensichtlich richtig. Zwar rücke die AfD immer weiter nach rechts. Aber „das Stigma, was mit der AfD-Wahl verbunden sein mag“, sei deutlich geschmolzen, sagte Botsch.

Zitat Icon

Das Stigma, das mit einer Wahl der AfD verbunden sein könne, dürfte deutlich geschmolzen sein. 

Politikwissenschaftler Gideon Botsch

Selbst Mehrheit der Unionswähler unzufrieden mit Merz 
Während die Zufriedenheit mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz unverändert ist, ist die Unzufriedenheit noch um einen Punkt angewachsen: Aktuell sind 85 Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit unzufrieden; zufrieden sind lediglich 14 Prozent. Auch von den Anhängern der Unionsparteien sind mittlerweile 57 Prozent mit der Arbeit des Bundeskanzlers nicht zufrieden.

Für das Trendbarometer hat Forsa in dieser Woche eine weitere Frage zu Merz gestellt, deren Ergebnis aus Sicht des Bundeskanzlers ebenfalls kritisch ausfällt. Nur noch 16 Prozent haben den Eindruck, dass Merz sich ausreichend um die Lösung der wirtschaftlichen Probleme in Deutschland kümmert. Im September 2025, als Forsa diese Frage ebenfalls gestellt hat, waren es 21 Prozent, im Juni 2025 waren es noch 31 Prozent.

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80 Prozent der Deutschen sagen, Merz kümmere sich nicht ausreichend um die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland. Selbst die Anhänger der Union sind mit 60 Prozent mehrheitlich dieser Auffassung.

Zur Erklärung: Die Daten zum RTL/ntv-Trendbarometer wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 12. und dem 18. Mai erhoben. Datenbasis: 2000 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 2,5 Prozentpunkte. Datenbasis der politischen Kompetenz: 807 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3 Prozentpunkte.

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