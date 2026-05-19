Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Am Schluss war es turbulent – wir haben zwei unheimlich blöde Gegentore bekommen. Dann schaut alles nach Verlängerung aus, aber wir vergessen unsere Prinzipien – und der läuft allein ins Tor. Das ist natürlich extrem bitte. Aber es war ein verdienter Ried-Sieg, weil wir heute einfach die PS nicht auf den Platz gebracht haben und viele unglückliche Entscheidungen im Umschalten bzw. in der Ballsicherung gehabt haben. Deswegen hat es sich Ried mehr verdient. Ich glaube, es war spannend zum Zusehen. Eigentlich wollten wir in die Verlängerung, das war unser Plan. Aber wir haben bei beiden Gegentoren extrem schlecht ausgesehen. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir das Spiel gegen Rapid schon haben wollten. Aber vor zehn Tagen haben wir hier den Klassenerhalt fixiert. Es war ein Kraftakt von der Mannschaft.“