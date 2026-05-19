Aus, Schluss, vorbei – Wolfsbergs Traum von Europa ist in einem turbulenten Finish gegen Ried (1:2) im Play-off-Halbfinale geplatzt. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Am Schluss war es turbulent – wir haben zwei unheimlich blöde Gegentore bekommen. Dann schaut alles nach Verlängerung aus, aber wir vergessen unsere Prinzipien – und der läuft allein ins Tor. Das ist natürlich extrem bitte. Aber es war ein verdienter Ried-Sieg, weil wir heute einfach die PS nicht auf den Platz gebracht haben und viele unglückliche Entscheidungen im Umschalten bzw. in der Ballsicherung gehabt haben. Deswegen hat es sich Ried mehr verdient. Ich glaube, es war spannend zum Zusehen. Eigentlich wollten wir in die Verlängerung, das war unser Plan. Aber wir haben bei beiden Gegentoren extrem schlecht ausgesehen. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir das Spiel gegen Rapid schon haben wollten. Aber vor zehn Tagen haben wir hier den Klassenerhalt fixiert. Es war ein Kraftakt von der Mannschaft.“
Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Erste Halbzeit war es ein eher chancenarmes Spiel. Wir hatten mehr den Ball, haben aber den Rhythmus zu langsam gestaltet für meinen Geschmack. In der zweiten Hälfte war es ein Spiel mit offenem Visier, da hatten wir mehr Chancen. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie trotz der spielerischen Weiterentwicklung diese Grundtugenden ganz und gar nicht vergessen hat, sondern wieder nach einem späten Nackenschlag Resilienz gezeigt hat. Ich bin dankbar, dass wir nicht in die Verlängerung gegangen sind. Es ist besser, dass es in 94 Minuten absolviert war.“
Kingstone Mutandwa (Ried-Doppeltorschütze): „Es ist eine emotionale Sache. Die Fans geben mir immer die Unterstützung, die ich als Spieler brauche. Es war ein sehr wichtiger Sieg für das Team. Die zwei Spiele, die kommen, sind auch sehr wichtig. Wir müssen weiterkämpfen und uns so gut wie möglich vorbereiten, damit wir gegen Rapid einen Kampf liefern können.“
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