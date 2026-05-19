Khamenei ruft Iraner zum Kinderkriegen auf

„Natürlich befindet sich das Land im Krieg, aber die jungen Leute haben auch das Recht zu heiraten“, sagte eine junge Frau im Brautkleid laut Mehr. Ein Mann im dunklen Anzug sagte an der Seite seiner zukünftigen Braut, sie seien glücklich, dass ihre Trauung mit dem Jahrestag der Hochzeit des von Schiiten verehrten Imams Ali mit Fatima, der Tochter des Propheten Mohammed, zusammenfalle.