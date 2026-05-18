Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!

Die bestialische Tötung einer Katze in Brixen im Thale in Tirol durch vier Männer zieht immer weitere Kreise! Der Arbeitgeber eines Beschuldigten hatte bereits vor Tagen reagiert und den Betroffenen fristlos entlassen. Jetzt zog auch ein Verein die Reißleine und setzte ein Mitglied, das bei der Tat dabei gewesen sein soll, vor die Tür. Gleichzeitig appelliert die Führung an die Vernunft!