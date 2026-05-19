Kocher: So wirken sich Regierungs-Steuerpläne aus

Kocher: Bei unveränderter Lage in Nahost ist Zinserhöhung nötig

Am 11. Juni ist die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Wenn sich der Konflikt in Nahost länger hinzieht und insbesondere die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz nicht wieder möglich ist, um Öl, aber auch Dünger und andere Chemikalien zu liefern, „führt kein Weg an einer Zinserhöhung vorbei“, so Kocher. Bis dahin seien es aber noch drei Wochen. Mittelfristige Stabilität der Preise sei die eine Aufgabe der EZB, „wenn wir glauben, dass zwei Prozent Inflation nicht erreichbar sind, dann muss eine Zinserhöhung kommen“.