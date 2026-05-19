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Es war ein „Luftsprung für die Ewigkeit“

Sport-Mix
19.05.2026 18:30
Die Geschichte in der „Krone“ zum Rekord vom 18. Mai 1986.
Die Geschichte in der „Krone“ zum Rekord vom 18. Mai 1986.(Bild: Krone)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Warum der Tiroler Hochspringer Markus Einberger seit bereits 40 (!) Jahren den österreichischen Rekord im Hochsprung hält. Wieso die Höhe von 2,28 Metern auch heute noch immer Weltklasse wären.

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Hochspringer Markus Einberger sorgte beim Pfingstmeeting 1986 in Schwechat für einen Meilenstein in der österreichischen Leichtathletik. Der 22-jährige Kramsacher übertraf mit 2,23 m, 2,25 m und 2,28 m gleich dreimal den alten Rekord von Wolfgang Tschirk (2,22 m):

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