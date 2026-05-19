„Es ist besser, wenn ich mit dir deutsch rede“

Warum Schweiz-Goalie Leonardo Genoni bei der Eishockey-WM in Zürich Sprachprobleme mit viel Schmäh löste. Wieso das Match gegen Österreich am Mittwoch trotz des 6:0 im Viertelfinale bei der Endrunde 2025 von den „Eisgenossen“ nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Vor dem sie im Lager der Österreicher warnen.
Erfolgreich und sympathisch – wie Österreichs Cracks zeigen sich auch jene der Schweiz von ihrer besten Seite. Live zu erleben nach dem 6:1 der „Nati“ am Montag gegen Deutschland. „Es ist besser, wenn ich deutsch mit dir spreche, oder?“ lachte Schweiz-Goalie Leonardo Genoni zur „Krone“, als er rasch merkte, dass sein Schwyzerdütsch einzig Stirnrunzeln auslöste.
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