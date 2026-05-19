„Es ist besser, wenn ich mit dir deutsch rede“

Erfolgreich und sympathisch – wie Österreichs Cracks zeigen sich auch jene der Schweiz von ihrer besten Seite. Live zu erleben nach dem 6:1 der „Nati“ am Montag gegen Deutschland. „Es ist besser, wenn ich deutsch mit dir spreche, oder?“ lachte Schweiz-Goalie Leonardo Genoni zur „Krone“, als er rasch merkte, dass sein Schwyzerdütsch einzig Stirnrunzeln auslöste.