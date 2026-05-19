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Fahndungserfolg

Aufatmen! Mutter mit krankem Säugling gefunden

Ausland
19.05.2026 21:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die vermisste Mutter und ihr sechs Monate altes Baby sind am Dienstagabend in Ungarn wohlbehalten gefunden worden. Die Mutter soll den kranken Säugling zuvor aus einer Klinik in der deutschen Stadt Duisburg mitgenommen haben.

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Seit der Nacht auf Dienstag wurde das Baby aus dem Helios St. Johannes Klinik in Duisburg-Hamborn vermisst. Die Mutter soll das Kind gegen ärztlichen Rat mitgenommen haben. Inzwischen wurden beide wohlbehalten in Ungarn gefunden. Dies sagte die Duisburger Polizei gegenüber dem WDR.

Stundenlange Fahndung
Nach der Frau und dem Baby war zuvor mehrere Stunden gefahndet worden. Dabei kam auch ein Personensuchhund zum Einsatz. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei sehr schwer krank, sogar von Lebensgefahr war die Rede. Wie es mit Mutter und Kind nun weitergeht, blieb zunächst unklar.

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19.05.2026

Nach Informationen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ sollte es sich um einen Kinderschutzfall handeln, weshalb auch die Kinderschutzgruppe hinzugezogen wurde. Sie wird dann einbezogen, wenn das Kindeswohl gefährdet sein könnte – etwa aufgrund von Verletzungen oder Vernachlässigung.

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