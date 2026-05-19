Fahndungserfolg
Aufatmen! Mutter mit krankem Säugling gefunden
Die vermisste Mutter und ihr sechs Monate altes Baby sind am Dienstagabend in Ungarn wohlbehalten gefunden worden. Die Mutter soll den kranken Säugling zuvor aus einer Klinik in der deutschen Stadt Duisburg mitgenommen haben.
Seit der Nacht auf Dienstag wurde das Baby aus dem Helios St. Johannes Klinik in Duisburg-Hamborn vermisst. Die Mutter soll das Kind gegen ärztlichen Rat mitgenommen haben. Inzwischen wurden beide wohlbehalten in Ungarn gefunden. Dies sagte die Duisburger Polizei gegenüber dem WDR.
Stundenlange Fahndung
Nach der Frau und dem Baby war zuvor mehrere Stunden gefahndet worden. Dabei kam auch ein Personensuchhund zum Einsatz. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei sehr schwer krank, sogar von Lebensgefahr war die Rede. Wie es mit Mutter und Kind nun weitergeht, blieb zunächst unklar.
Nach Informationen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ sollte es sich um einen Kinderschutzfall handeln, weshalb auch die Kinderschutzgruppe hinzugezogen wurde. Sie wird dann einbezogen, wenn das Kindeswohl gefährdet sein könnte – etwa aufgrund von Verletzungen oder Vernachlässigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.