Aufatmen! Mutter mit krankem Säugling gefunden

Stundenlange Fahndung

Nach der Frau und dem Baby war zuvor mehrere Stunden gefahndet worden. Dabei kam auch ein Personensuchhund zum Einsatz. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei sehr schwer krank, sogar von Lebensgefahr war die Rede. Wie es mit Mutter und Kind nun weitergeht, blieb zunächst unklar.