Von Gaza-Hilfsflotte
Österreichische Aktivisten von Israel „entführt“
Die israelische Armee hat mehr als 40 Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt und rund 250 Aktivisten festgenommen. Laut „Global Sumud Österreich“ wurden auch drei österreichische Staatsbürger von israelischen Soldaten „überfallen und entführt“.
Die Marine habe bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der „Global Sumud Flotilla“ unter ihre Kontrolle gebracht, berichteten israelische Medien. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen worden.
Am Dienstagnachmittag kaperte die israelische Marine ca. 150 Seemeilen von Gaza entfernt in internationalen Gewässern auch jenes Boot der Hilfsflotte, auf dem der letzte österreichische Aktivist verblieben war und „verschleppte“ ihn und die anderen Besatzungsmitglieder „ins besetzte Palästina“. Zuvor waren laut „Global Sumud Österreich“ bereits zwei weitere österreichische Aktivisten – eine Frau und ein Mann – von israelischen Sicherheitskräften festgenommen worden.
Die Gaza-Hilfsflotte
Die Schiffe der „Global Sumud Flotilla“ wollten wieder versuchen, die israelische Seeblockade vor Gaza zu durchbrechen und Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Die Blockade besteht bereits seit 2007. Israel sagt jedoch, dass es dort keinen Mangel an Hilfsgütern gebe.
Schwester der irischen Präsidentin unter den Festgenommenen
Unter den von der israelischen Marine festgenommenen Aktivisten soll laut Medien auch die Schwester der irischen Präsidentin Catherine Connolly, Margaret Connolly, sein. „Es ist sehr beunruhigend, und ich mache mir große Sorgen um sie, und auch um ihre Kollegen an Bord“, sagte Präsidentin Connolly, wie unter anderem der Sender RTÉ berichtet. Der irische Regierungschef Michael Martin bezeichnete die Festnahme irischer Staatsbürger der Nachrichtenagentur PA zufolge als „falsch“ und „inakzeptabel“.
Die Veranstalter der Protestaktion sprachen von einer „Entführung“ der Aktivisten und teilten mit, zehn Boote seien weiterhin unterwegs in Richtung Gazastreifen. Mehr als 40 weitere seien seit Montag gestoppt worden. Der Einsatz der israelischen Armee 250 Seemeilen von Gaza entfernt gegen die Hilfsflotte sei „eine weitere illegale Aggression auf hoher See“, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite der Organisation.
Ziel der „Gaza Sumud Flotilla“ sei es gewesen, „einen humanitären Korridor einzurichten und Israels illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen“. Das israelische Außenministerium sprach dagegen von einer Provokation und teilte mit, auf den Booten seien bisher keine humanitären Hilfsgüter gefunden worden.
Aktivisten in „schwimmendem Gefängnis“
Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ berichtete, die Aktivisten sollten nach ihrer Festnahme auf ein Schiff der Marine gebracht werden, auf dem sich ein „schwimmendes Gefängnis“ befinde. Von dort sollten sie in die israelische Hafenstadt Ashdod gebracht werden. In der Vergangenheit waren internationale Aktivisten stets nach einer Weile wieder in ihre Heimatländer abgeschoben worden.
Kritik an Israel
Die Außenminister der Länder Jordanien, Indonesien, Spanien, Pakistan, Brasilien, Türkei, Bangladesch, Kolumbien, Libyen und der Malediven verurteilten in einer gemeinsamen Mitteilung „die erneuten israelischen Angriffe auf die Global Sumud Flottilla, eine friedliche zivile humanitäre Initiative, die darauf abzielt, internationale Aufmerksamkeit auf das katastrophale humanitäre Leid des palästinensischen Volkes zu lenken“.
Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte das Vorgehen Israels und rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Hilfsorganisationen und Länder wie die Türkei beklagen, dass die Lieferungen in den Gazastreifen trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe weiterhin unzureichend seien. Israel weist den Vorwurf zurück, Hilfsgüter zurückzuhalten.
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