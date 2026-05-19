Österreichische Aktivisten von Israel „entführt“

Schwester der irischen Präsidentin unter den Festgenommenen

Unter den von der israelischen Marine festgenommenen Aktivisten soll laut Medien auch die Schwester der irischen Präsidentin Catherine Connolly, Margaret Connolly, sein. „Es ist sehr beunruhigend, und ich mache mir große Sorgen um sie, und auch um ihre Kollegen an Bord“, sagte Präsidentin Connolly, wie unter anderem der Sender RTÉ berichtet. Der irische Regierungschef Michael Martin bezeichnete die Festnahme irischer Staatsbürger der Nachrichtenagentur PA zufolge als „falsch“ und „inakzeptabel“.