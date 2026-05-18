US-Jury weist Musks Klage gegen OpenAI ab

Streit hat seine Wurzeln im Jahr 2015

Der Streit dreht sich um die Umwandlung von OpenAI. Das Unternehmen wurde 2015 von Altman, Musk und anderen als gemeinnützige Einrichtung zur KI-Forschung gegründet. Musk verließ den Verwaltungsrat 2018. Ein Jahr später kam eine gewinnorientierte Tochter hinzu, um Milliardeninvestitionen von Microsoft und anderen Geldgebern einzusammeln. Musk warf Altman und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Greg Brockman vor, ihn dazu manipuliert zu haben, 38 Millionen Dollar (rund 33 Mio. Euro) zu spenden, und das Start-up hinter seinem Rücken zu einer persönlichen „Gelddruckmaschine“ umgebaut zu haben. Er bezeichnete das Vorgehen als „Diebstahl einer Wohltätigkeitsorganisation“.