Laut und hellhörig! Angst um schlaflose Nächte

Die Österreicher werden vor und während der WM-Gruppenphase im Hotel Ritz-Carlton Bacara in Santa Barbara direkt an der Pazifikküste logieren. Während der ÖFB und Trainer Ralf Rangnick nur lobende Worte über das Quartier verlieren, wurden dort schon schlaflose Nächte verbracht. Böse Erinnerungen an 2024 werden wach!
Im Rahmen der WM-Auslosung im vergangenen Dezember hatte sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick selbst auf Quartiersuche begeben, klapperte so manches Hotel ab. „Von allen, die ich damals angeschaut habe, war das mit Abstand das beste – in jederlei Hinsicht“, staunte der Deutsche über das Fünf-Sterne-Anwesen direkt an der Pazifikküste.
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