Laut und hellhörig! Angst um schlaflose Nächte

Im Rahmen der WM-Auslosung im vergangenen Dezember hatte sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick selbst auf Quartiersuche begeben, klapperte so manches Hotel ab. „Von allen, die ich damals angeschaut habe, war das mit Abstand das beste – in jederlei Hinsicht“, staunte der Deutsche über das Fünf-Sterne-Anwesen direkt an der Pazifikküste.