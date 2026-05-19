Spionage! Southampton darf nicht in Premier League

Die Liga schloss den Klub aus der Hafenstadt am Ärmelkanal am Dienstag vom Play-off-Endspiel gegen Hull City (Samstag) aus. Man befand die passenderweise „Saints“ genannten Sünder für schuldig, Trainings von Halbfinalgegner Middlesbrough ausspioniert zu haben. Middlesbrough war in der Vorschlussrunde unterlegen, rückt nun aber auf den freigewordenen Finalplatz nach.