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„Menschen-Safari“: Wen Justiz nun im Visier hat

Österreich
19.05.2026 19:30
Wohlhabende Männer sollen bezahlt haben, um in der „Sniper Alley“ im Herzen Sarajevos auf ...
Wohlhabende Männer sollen bezahlt haben, um in der „Sniper Alley“ im Herzen Sarajevos auf Zivilisten schießen zu dürfen.(Bild: EPA/CHRIS PFUHL)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Lukas Luger
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Sandra Pichler-Ramsauer , Lukas Luger und Stefan Steinkogler

Sie zahlten viel Geld, um ihrem perversen Hobby nachzugehen: als „Touristen“ im Bosnienkrieg Zivilisten zu töten. Seit April ermittelt die Justiz auch gegen einen Österreicher – die „Krone“ hat erste Details zu dem Verdächtigen. Plus: Was der renommierte Grazer Politologe Florian Bieber über die perversen Menschenjäger von Sarajevo weiß.

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Er begab sich „auf Menschenjagd“! Und er liebt diesen Begriff und die abscheuliche Realität darum. „Beruflich“ und „nicht zur Jagd“ soll der heute 80-jährige Italiener – wie drei weitere Landsleute – als gut zahlender „Tourist“ in Sarajevo gewesen sein (1992-1995). Nur, um zu töten. Männer, Frauen – Kinder. Einfach zum Spaß. In die grauenhafte Riege der Italiener soll sich jetzt auch ein Österreicher einreihen.

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