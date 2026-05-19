„Menschen-Safari“: Wen Justiz nun im Visier hat

Sie zahlten viel Geld, um ihrem perversen Hobby nachzugehen: als „Touristen“ im Bosnienkrieg Zivilisten zu töten. Seit April ermittelt die Justiz auch gegen einen Österreicher – die „Krone“ hat erste Details zu dem Verdächtigen. Plus: Was der renommierte Grazer Politologe Florian Bieber über die perversen Menschenjäger von Sarajevo weiß.
Er begab sich „auf Menschenjagd“! Und er liebt diesen Begriff und die abscheuliche Realität darum. „Beruflich“ und „nicht zur Jagd“ soll der heute 80-jährige Italiener – wie drei weitere Landsleute – als gut zahlender „Tourist“ in Sarajevo gewesen sein (1992-1995). Nur, um zu töten. Männer, Frauen – Kinder. Einfach zum Spaß. In die grauenhafte Riege der Italiener soll sich jetzt auch ein Österreicher einreihen.
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