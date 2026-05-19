„Menschen-Safari“: Wen Justiz nun im Visier hat

Er begab sich „auf Menschenjagd“! Und er liebt diesen Begriff und die abscheuliche Realität darum. „Beruflich“ und „nicht zur Jagd“ soll der heute 80-jährige Italiener – wie drei weitere Landsleute – als gut zahlender „Tourist“ in Sarajevo gewesen sein (1992-1995). Nur, um zu töten. Männer, Frauen – Kinder. Einfach zum Spaß. In die grauenhafte Riege der Italiener soll sich jetzt auch ein Österreicher einreihen.