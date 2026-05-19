Babler will auch Abgabe für Musikstreaming-Riesen

IFPI warnt vor höheren Musikabo-Preisen

IFPI Austria – der Verband hat Mitglieder wie Warner Music Austria, Sony Music Entertainment Austria und Universal Music – lehnt die Abgabe hingegen entschieden ab und befürchtet, dass der Beitrag Musikabos verteuern würde, da die Streaminganbieter die Mehrbelastung direkt an die Nutzer weitergeben würden. Zudem wäre die positive Entwicklung des heimischen Musikmarkts gefährdet, wenn „ausgerechnet jener Markt, der sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt hat und heute den zentralen Zugang zu Musik darstellt“ durch eine zusätzliche Regulierung belastet würde.