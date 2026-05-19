WM-Euphorie total! „Das hat uns niemand zugetraut“

„Es ist so eine spezielle Truppe, so ein Zusammenhalt!“

Auch Stürmer Vinzenz Rohrer genoss den Moment: „Ich sage es zwar bei jeder WM, aber es ist einfach wahr: Es ist so eine spezielle Truppe, so ein Zusammenhalt. Das ist was ganz Spezielles.“ Das dritte Drittel empfand er von der Länge her „wie ein Fußball-Spiel, es ging darum, die Scheibe rauszukriegen, Schüsse zu blocken, dazu hat unser Goalie super gehalten. Es waren so viele Puzzleteile, die da zusammengepasst haben.“