Warum Sie sich wieder mehr langweilen sollten

Ständig erreichbar, ständig unterhalten – das Smartphone füllt nahezu jede freie Sekunde. Doch diese scheinbare Unabkömmlichkeit hat ihren Preis: Zeit, die wir eigentlich sinnvoller nutzen könnten, geht verloren. Warum wir uns das Smartphone ab- und wieder mehr Langeweile angewöhnen sollten.
Ein Leben ohne Smartphone? Für viele, insbesondere junge Menschen, ist das nicht so ohne Weiteres möglich. Immerhin ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher nutzt das Smartphone laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte täglich zwischen zwei und drei Stunden, 16 Prozent zwischen vier und fünf Stunden und 14 Prozent sogar darüber hinaus. Besonders hoch ist der Anteil jener, die das Smartphone täglich mehr als fünf Stunden nutzen, mit 28 Prozent unter den 14- bis 29-Jährigen.
