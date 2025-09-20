Warum Sie sich wieder mehr langweilen sollten

Ein Leben ohne Smartphone? Für viele, insbesondere junge Menschen, ist das nicht so ohne Weiteres möglich. Immerhin ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher nutzt das Smartphone laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte täglich zwischen zwei und drei Stunden, 16 Prozent zwischen vier und fünf Stunden und 14 Prozent sogar darüber hinaus. Besonders hoch ist der Anteil jener, die das Smartphone täglich mehr als fünf Stunden nutzen, mit 28 Prozent unter den 14- bis 29-Jährigen.