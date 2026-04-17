Mitspielen & gewinnen – Karten für WM-Stammtisch!

Fußballfans aufgepasst! Anlässlich von 50 Tagen bis zum WM-Beginn bittet die „Krone“ am 22. April, zu einem besonderen Abend in den Wiener Prater. In der beliebten „Luftburg“ plaudern Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska, Vize-Weltmeister Carsten Jancker und Ex-Team-Kapitänin Carina Wenninger in lockerer Atmosphäre über Österreichs WM-Chancen. Das Beste: die „Krone“ verlost 10 x 2 Karten für diesen speziellen „Doppelpass“.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi darf an diesem besonderen Abend in der „Luftburg“ im Prater natürlich auch nicht fehlen. krone.tv-Moderator Martin Grasl wird durch den Abend führen und dafür sorgen, dass die Gäste auch die eine oder andere Anekdote zu hören bekommen, die sie zum Schmunzeln bringen wird.
Mitspielen und gewinnen
Das Beste: die „Krone“ verlost 10 x 2 Karten für diesen speziellen „Doppelpass“ in der Bundeshauptstadt. Einfach beim Gewinnspiel unter www.krone.at mitmachen und mit etwas Glück live dabei sein.
Wenn Schmäh Gold wird
Apropos Geschichten aus dem Fußball-Leben. Gemeinsam mit Hans Krankl und Rainer Pariasek veröffentlichte Prohaska sein bereits drittes Buch. Mit viel Witz, Charme und einer guten Portion Selbstironie erzählen die Fußball-Ikonen passend zum Titel „Über das Leben“ aus ihrem eigenen.
Ein Hit, der ihnen die dritte Auszeichnung zum „Goldenen Buch“ eingebracht hat – eine Ehrung für mehr als 15.000 verkaufte Exemplare. Ob sie die Anzahl der Harry-Potter-Bücher knacken werden? „Verkaufen wir mehr als Harry Potter, gibt’s von uns weit mehr als sieben Bücher“, lacht Prohaska.
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