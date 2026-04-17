Mitspielen & gewinnen – Karten für WM-Stammtisch!

„Krone“-Sportchef Peter Moizi darf an diesem besonderen Abend in der „Luftburg“ im Prater natürlich auch nicht fehlen. krone.tv-Moderator Martin Grasl wird durch den Abend führen und dafür sorgen, dass die Gäste auch die eine oder andere Anekdote zu hören bekommen, die sie zum Schmunzeln bringen wird.