Mensch gegen Maschine im Sci-Fi-Game „Pragmata“

Der japanische Spieleentwickler Capcom lanciert am 17. April sein neues Science-Fiction-Abenteuer „Pragmata“. In dem Action-Adventure wird geballert, gehackt – und eine wild gewordene KI bekämpft.
Diese hat eine Mondbasis übernommen und nun muss ein Mitglied des verunglückten Untersuchungsteams, das den Vorgängen auf den Grund gehen sollte, dort gemeinsam mit einer jungen Androidin nicht nur gegen schurkische Künstliche Intelligenz antreten, sondern auch einen sicheren Weg zurück zur Erde finden.
Spielerisch handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem die Protagonisten nicht nur mit futuristischen Waffen ballern, sondern auch Hacking-Fähigkeiten gegen die Schergen der Schurken-KI einsetzen müssen. Was eine gewisse Hektik in die Kämpfe bringen könnte, schließlich läuft alles in Echtzeit und man steuert in „Pragmata“ zwei Charaktere gleichzeitig.
„Pragmata“ erscheint am 17. April für den PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S. Die Basisversion kostet 60 Euro, eine „Deluxe“-Edition wird um 70 Euro erhältlich sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.