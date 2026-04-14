Mensch gegen Maschine im Sci-Fi-Game „Pragmata“

Spielerisch handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem die Protagonisten nicht nur mit futuristischen Waffen ballern, sondern auch Hacking-Fähigkeiten gegen die Schergen der Schurken-KI einsetzen müssen. Was eine gewisse Hektik in die Kämpfe bringen könnte, schließlich läuft alles in Echtzeit und man steuert in „Pragmata“ zwei Charaktere gleichzeitig.