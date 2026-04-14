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Release am 17. April

Mensch gegen Maschine im Sci-Fi-Game „Pragmata“

Digital
14.04.2026 10:26
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der japanische Spieleentwickler Capcom lanciert am 17. April sein neues Science-Fiction-Abenteuer „Pragmata“. In dem Action-Adventure wird geballert, gehackt – und eine wild gewordene KI bekämpft.

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Diese hat eine Mondbasis übernommen und nun muss ein Mitglied des verunglückten Untersuchungsteams, das den Vorgängen auf den Grund gehen sollte, dort gemeinsam mit einer jungen Androidin nicht nur gegen schurkische Künstliche Intelligenz antreten, sondern auch einen sicheren Weg zurück zur Erde finden.

In „Pragmata“ legen sich die Spieler mit einer wild gewordenen KI an.
In „Pragmata“ legen sich die Spieler mit einer wild gewordenen KI an.(Bild: Cappcom)

Spielerisch handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem die Protagonisten nicht nur mit futuristischen Waffen ballern, sondern auch Hacking-Fähigkeiten gegen die Schergen der Schurken-KI einsetzen müssen. Was eine gewisse Hektik in die Kämpfe bringen könnte, schließlich läuft alles in Echtzeit und man steuert in „Pragmata“ zwei Charaktere gleichzeitig.

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„Pragmata“ erscheint am 17. April für den PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S. Die Basisversion kostet 60 Euro, eine „Deluxe“-Edition wird um 70 Euro erhältlich sein.

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