LIVE: Stadioneröffnung – 5600 Fans beim Sportclub

Zur Eröffnung des neuen Stadions an der Alszeile werden heute rund 5.600 Fans erwartet. Der Wiener Sportclub empfängt im ersten Spiel der neuen Spielstätte den SV Horn. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, krone.tv überträgt ab 19.10 Uhr die Partie live. Damit können auch all jene Fußballfans, die nicht vor Ort dabei sein können, die Premiere im neuen Stadion hautnah mitverfolgen.