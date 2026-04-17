Vierbeiner Holly bringt die Lebensfreude zurück

Eine ordentliche Portion Lebensfreude liefert Therapiehund Holly ins Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf. Der Kontakt zu dem speziell ausgebildeten Vierbeiner zaubert den Bewohnern nicht nur ein Lächeln auf die Lippen, sondern aktiviert Erinnerungen und fördert auch die soziale Interaktion. Vor allem Demenzkranke reagieren darauf oft offener, kommunikativer und emotional ausgeglichener.