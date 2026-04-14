Auf diesem Speichermedium halten Daten am längsten

Früher hatten wir Fotos und Bücher, dann kam die Ära der digitalen Daten: Schätze wie Familienfotos, Scans wichtiger Dokumente und liebgewonnene Erinnerungen lagern heute auf verschiedensten Speichermedien – von der CD/DVD über Magnetspeicher wie Festplatten bis hin zu den elektronischen Speichermedien wie USB-Sticks und SSDs. Aber wie lang sind die Daten dort sicher? Und was kommt danach? Krone+ hat die Antworten.