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Auf diesem Speichermedium halten Daten am längsten

Digital
14.04.2026 05:00
Magnetscheiben wie bei einer Festplatte, Speicherchips wie bei SD-Karten, optische Discs? Krone+ ...
Magnetscheiben wie bei einer Festplatte, Speicherchips wie bei SD-Karten, optische Discs? Krone+ verrät, welches Speichermedium am langlebigsten ist – und wie die Speicher der Zukunft aussehen.(Bild: Daniel Krasoń - stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Früher hatten wir Fotos und Bücher, dann kam die Ära der digitalen Daten: Schätze wie Familienfotos, Scans wichtiger Dokumente und liebgewonnene Erinnerungen lagern heute auf verschiedensten Speichermedien – von der CD/DVD über Magnetspeicher wie Festplatten bis hin zu den elektronischen Speichermedien wie USB-Sticks und SSDs. Aber wie lang sind die Daten dort sicher? Und was kommt danach? Krone+ hat die Antworten.

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Gedruckte Fotos oder Bücher überdauern bei guten Lagerungsbedingungen problemlos Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Digitale Speichermedien können da kaum mithalten, ihre Haltbarkeit beläuft sich bestenfalls auf einige Jahrzehnte. Doch es gibt Unterschiede – und ganz neue Technologien, die versprechen, Daten für die Ewigkeit zu archivieren. Eine Bestandsaufnahme.

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