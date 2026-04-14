Auf diesem Speichermedium halten Daten am längsten

Früher hatten wir Fotos und Bücher, dann kam die Ära der digitalen Daten: Schätze wie Familienfotos, Scans wichtiger Dokumente und liebgewonnene Erinnerungen lagern heute auf verschiedensten Speichermedien – von der CD/DVD über Magnetspeicher wie Festplatten bis hin zu den elektronischen Speichermedien wie USB-Sticks und SSDs. Aber wie lang sind die Daten dort sicher? Und was kommt danach? Krone+ hat die Antworten.
Gedruckte Fotos oder Bücher überdauern bei guten Lagerungsbedingungen problemlos Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Digitale Speichermedien können da kaum mithalten, ihre Haltbarkeit beläuft sich bestenfalls auf einige Jahrzehnte. Doch es gibt Unterschiede – und ganz neue Technologien, die versprechen, Daten für die Ewigkeit zu archivieren. Eine Bestandsaufnahme.
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