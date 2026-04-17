Kiew: Russland will Donbass bis September erobern

Neue Kräfte für Bodenoffensive

Insgesamt habe Russland nun etwa 680.000 Soldaten zur Verfügung. Mit dieser Streitmacht wolle der Kreml die gesamte Donbass-Region spätestens bis Ende September erobern, so die Einschätzung des HUR. In den mehr als vier Jahren Krieg bisher ist das nicht gelungen. Obwohl Russland die beiden Oblaste Donezk und Luhansk, aus denen das Donbass-Gebiet hauptsächlich besteht, offiziell als eigenes Staatsgebiet betrachtet, hält die Ukraine dort weiterhin in kleinen Gebieten stand.