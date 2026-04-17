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Kuriose Kontrollen

Lenker fiel in Ohnmacht, „rollende Bombe“ entdeckt

Wien
17.04.2026 12:21
Die gebrochene Schraubenfeder an der Vorderachse
Die gebrochene Schraubenfeder an der Vorderachse(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Viel gesehen haben Wiener Polizeibeamte im Rahmen einer Schwerpunktaktion am Mittwoch bzw. Donnerstag. Nicht nur illegal getunte Fahrzeuge oder rollende „Bomben“ wurden dabei aus dem Verkehr gezogen. Auch einen Lenker fischten die Beamten heraus, der bei der Kontrolle sogar bewusstlos wurde, weil er zuvor so viel Alkohol getrunken hatte.

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Die Wiener Polizei berichtete am Freitag vom breit gestreuten Repertoire an Vergehen und Gesetzesbrüchen, das im Rahmen der Kontrolle ans Licht kam.

Räder streiften an Radkästen
So wurde unter anderem ein Pkw gestoppt, „bei dem sämtliche Anbauteile nicht genehmigt waren und sowohl Vorder- als auch Hinterräder an den Radkästen streiften“, erklärte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Bei einem weiteren Auto stellten die Beamten fest, dass an der Vorderachse eine Schraubenfeder gebrochen war. Es habe der Verlust von Metallteilen gedroht, so Dittrich weiter. Der Lenker des beschädigten Autos, ein 42-jähriger Rumäne, sei mehrfach angezeigt worden.

Mit fast vier Promille gestoppt – Ohnmacht
Für Aufsehen sorgte allerdings auch ein 66-jähriger Österreicher. Dieser hatte, bevor er ins Auto gestiegen war, eine ordentliche Menge an Alkohol getrunken. Wie viel bleibt unklar – es war allerdings derart viel, dass der Verdächtige bei der Kontrolle das Bewusstsein verlor und die Rettung alarmiert werden musste. Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Krankenhaus, dort wurde ein Alkoholwert von 3,8 Promille festgestellt.

In Summe wurden bei den Kontrollen insgesamt 170 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz sowie mehrere weitere verkehrsrechtliche Anzeigen erstattet. Überdies wurden zehn Kennzeichen samt Zulassungsschein aufgrund von Gefahr im Verzug vorläufig abgenommen. 

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