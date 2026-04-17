Lenker fiel in Ohnmacht, „rollende Bombe“ entdeckt

Mit fast vier Promille gestoppt – Ohnmacht

Für Aufsehen sorgte allerdings auch ein 66-jähriger Österreicher. Dieser hatte, bevor er ins Auto gestiegen war, eine ordentliche Menge an Alkohol getrunken. Wie viel bleibt unklar – es war allerdings derart viel, dass der Verdächtige bei der Kontrolle das Bewusstsein verlor und die Rettung alarmiert werden musste. Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Krankenhaus, dort wurde ein Alkoholwert von 3,8 Promille festgestellt.