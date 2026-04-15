Rückführung von afghanischer Familie gescheitert

Was die Beamten offenbar nicht berücksichtigten, war, dass in dem Fall auch noch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof anhängig ist, über die noch nicht entschieden ist, und aufschiebende Wirkung beantragt wurde. Der Anwalt informierte am Montag den Verfassungsgerichtshof über die drohende Abschiebung und siehe da, dieser Beschluss wurde am Dienstag gefällt. Weshalb die Frau und ihre vierjährige Tochter wieder freigelassen wurden. Der VfGH bestätigte dies gegenüber der „Krone“. Das Höchstgericht werde im Juni über den Fall beraten.