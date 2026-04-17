Hier fürchten Kinder ihren eigenen Hauseingang

Seit Jahren schwelt ein Konflikt in der Schillerstraße, doch jetzt spitzt sich die Lage dramatisch zu. Bewohner berichten von Entwicklungen, die ihren Alltag massiv verändern und besonders Familien stark belasten. Gespräche und Versuche, eine Lösung zu finden, verliefen bislang im Sand. Warum die Situation nun erneut eskaliert und der Druck immer größer wird.
Fünf Jahre nach der umstrittenen Installation eines Spritzenautomaten in der Schillerstraße – die „Krone“ berichtete – spitzt sich die Lage für die Anrainer erneut zu.
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