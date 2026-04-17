Islamischer Religionslehrer vergewaltigte Schüler

Mit gemeinsamen Filmabenden ins Büro gelockt

Der Koranlehrer soll die Jugendlichen unter anderem mit gemeinsamen Filmabenden in sein Büro gelockt und dort mehrfach missbraucht haben. Er habe sie zu Massagen und sexuellen Handlungen gezwungen, bis hin zum Oralverkehr, so die Staatsanwältin. Dabei soll er seine Stellung als religiöse Autorität betont und ausgenutzt haben. Er habe die Kinder unter Druck gesetzt und so zum Schweigen gebracht.