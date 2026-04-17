Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In 27 Fällen angeklagt

Islamischer Religionslehrer vergewaltigte Schüler

Ausland
17.04.2026 13:18
Als Koranlehrer in einem Schülerwohnheim ist er eine Respektsperson gewesen – genau diese ...
Als Koranlehrer in einem Schülerwohnheim ist er eine Respektsperson gewesen – genau diese Autorität soll ein 35-Jähriger ausgenutzt haben, um sich an mehreren Jugendlichen zu vergehen.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein islamischer Religionslehrer aus Deutschland steht unter Verdacht, mindestens acht Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und teils bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Die Schmerzen der Opfer hätten den gelernten Erzieher (35) belustigt, so die Anklage.

0 Kommentare

Vor dem Landgericht Ellwangen im Bundesland Baden-Württemberg muss sich der verheiratete Islamgelehrte derzeit wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Misshandlung von Minderjährigen verantworten.

27 Straftaten
Der 35-Jährige soll sich laut Anklagevertretung in einem Schülerwohnheim in Giengen an der Brenz in seiner Funktion als sogenannter Hodscha an den Schülern vergangen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der deutsche Staatsbürger zwischen 2021 und 2024 insgesamt 27 Straftaten begangen haben.

Opfer zwischen 12 und 17 Jahren
Bei den Betroffenen handelt es sich laut „Bild“-Zeitung um acht Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die Vorwürfe reichen von schwerem sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen bis hin zu Vergewaltigung und Körperverletzung.

Zitat Icon

Er nutzte diese Situation, um sexuelle Handlungen an den Schülern durchzuführen und um sexuelle Handlungen von den Schülern an sich durchführen zu lassen.

Staatsanwältin Alexandra Henning

Mit gemeinsamen Filmabenden ins Büro gelockt
Der Koranlehrer soll die Jugendlichen unter anderem mit gemeinsamen Filmabenden in sein Büro gelockt und dort mehrfach missbraucht haben. Er habe sie zu Massagen und sexuellen Handlungen gezwungen, bis hin zum Oralverkehr, so die Staatsanwältin. Dabei soll er seine Stellung als religiöse Autorität betont und ausgenutzt haben. Er habe die Kinder unter Druck gesetzt und so zum Schweigen gebracht.

Auch körperliche Misshandlungen sind Teil der Anklage. Einzelne Kinder sollen demnach teils bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein. Der gelernte Erzieher soll den Opfern Schmerzen zugefügt und sich daran belustigt haben, so die Anklage weiter.

Was ist ein Hodscha?

Die Bezeichnung Hodscha (Hoca) wird oft für einen Religionslehrer verwendet. Ein Hodscha braucht nicht zwingend eine akademische Ausbildung, muss aber Gebete in arabischer Sprache beherrschen und Betende anleiten können. Das Wort kommt in verschiedenen Sprachen vor. In der Türkei wird das Wort oft auch als respektvolle Anrede allgemein für einen Lehrer oder Lehrerin verwendet. Die Bedeutung des Wortes variiert je nach Epoche und Region.

Lehrer seit Jänner in U-Haft
Der Tatverdächtige befindet sich seit Mitte Jänner in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt kündigte seine Verteidigerin an, dass er sich zu den Vorwürfen äußern werde – allerdings tat er dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Lesen Sie auch:
Der wegen Vergewaltigung Angeklagte bekannte sich am Landesgericht Eisenstadt „nicht schuldig“ ...
Vorfall auf Sportwoche
Kollegin rief: „Hör auf!“ – Lehrer (60) verurteilt
07.04.2026
Krone Plus Logo
Neue Gerichtsgutachten
Lehrer-Eltern als Kinderschänder hinter Gittern
11.03.2026
Mädchen missbraucht
„Ob ich schuldig bin? – Na selbstverständlich“
18.09.2025

Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt worden. Die Kinder werden im Verfahren vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Ein Urteil könnte im Mai fallen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.04.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandBaden-Württemberg
Staatsanwaltschaft
SchülerKinderMisshandlungVergewaltigung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf