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Bayern heiß auf England-Star – und wittern Vorteil

Deutsche Bundesliga
17.04.2026 12:24
Anthony Gordon steht auf der Wunschliste des FC Bayern.
Anthony Gordon steht auf der Wunschliste des FC Bayern.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/ANDY BUCHANAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern plant einen Transfer-Coup! Mit Anthony Gordon haben die Münchner einen englischen Top-Star im Visier und wittern einen großen Vorteil im Transfer-Poker.

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Wie „Bild“-Fußballchef Christian Falk im Podcast „Bayern-Insider“ bestätigte, steht der 25-jährige Gordon ganz weit oben auf der Wunschliste der Münchner. Der FC Bayern sucht gezielt nach Verstärkung für die Offensive und Gordon passt perfekt ins Profil.

Vielseitigkeit als Trumpf
Der Engländer ist kein klassischer Ergänzungsspieler. „Er könnte hinter Díaz spielen, er wäre als Kane-Ersatz eingeplant und er könnte auch rechts spielen“, erklärt Falk. Genau diese Flexibilität macht ihn für die Bayern so interessant, die zunehmend auf Spieler setzen, die mehrere Positionen besetzen können.

Anthony Gordon
Anthony Gordon(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Die Umsetzung gestaltet sich allerdings schwierig. Newcastle fordert bis zu 90 Millionen Euro, während Bayern deutlich weniger zahlen will. Laut Falk liegt die Schmerzgrenze intern bei rund 60 Millionen Euro. Gordons Marktwert liegt auch bei 60 Mio. ...

Bayern wittern Chance
Den Münchnern bietet sich trotzdem eine Chance. Newcastle steht aktuell nur im Tabellenmittelfeld der Premier League und könnte die internationalen Plätze verpassen. Zudem könnten die Financial-Fairplay-Regeln den Verein zu Verkäufen zwingen.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Spieler offen für Wechsel
Ein weiterer Vorteil ist, dass Gordon selbst einem Wechsel gegenüber offen sein soll. Das könnte die Position des FC Bayern im Poker stärken.

Bleibt abzuwarten, ob nach Harry Kane der nächste Star die Insel in Richtung Deutsche Bundesliga verlässt ...

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