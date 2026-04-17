Bayern heiß auf England-Star – und wittern Vorteil

Vielseitigkeit als Trumpf

Der Engländer ist kein klassischer Ergänzungsspieler. „Er könnte hinter Díaz spielen, er wäre als Kane-Ersatz eingeplant und er könnte auch rechts spielen“, erklärt Falk. Genau diese Flexibilität macht ihn für die Bayern so interessant, die zunehmend auf Spieler setzen, die mehrere Positionen besetzen können.