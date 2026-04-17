Italien sollte Nein zur Atomkraft überdenken

Die Italiener hatten sich 1987 – ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl – in einem Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Die letzten Atomkraftwerke wurden 1990 stillgelegt. Doch in den letzten Jahren gibt es sowohl aus der Wirtschaft als auch der Politik immer lauter werdende Rufe nach einer Rückkehr laut. Nun appelliert auch der Direktor der Internationalen Energieagentur, die ablehnende Haltung bei Österreichs Nachbarn zu überdenken.