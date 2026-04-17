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Seniorin als Opfer

„Sohn in Haft“: Halbe Million für falsche Polizei

Tirol
17.04.2026 11:03
Das Opfer fiel auf die fiese Masche der Betrüger herein (Symbolbild).
Das Opfer fiel auf die fiese Masche der Betrüger herein (Symbolbild).(Bild: www.peopleimages.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Gebetsmühlenartig wurde und wird vor ihnen gewarnt: Die Rede ist von skrupellosen Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und ihren auserwählten Opfern mit dubiosen Lügenmärchen sprichwörtlich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Eine Tirolerin (84) fiel auf die fiese Masche herein und übergab den Kriminellen einen regelrechten Schatz!

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Die betagte Frau aus Reith bei Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Donnerstagnachmittag telefonisch kontaktiert. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und gaukelten der 84-jährigen Frau vor, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall mit Verletzten verwickelt gewesen wäre, bei dem eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen seien.

Zitat Icon

Da die 84-jährige Frau kein Bargeld zu Hause hatte, wurde vereinbart, dass sie Schmuckstücke übergeben solle.

Ermittler von der Polizei

Der Sohn sitze jetzt in Haft und könne nur gegen eine Kaution in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages wieder freikommen, wurde behauptet.

Falscher Ermittler plötzlich vor Tür
„Da die Frau kein Bargeld zu Hause hatte, wurde vereinbart, dass sie Schmuckstücke übergeben solle. Kurze Zeit später erschien ein Mann bei der 84-Jährigen, nahm die Schmuckstücke entgegen und verließ die Örtlichkeit zu Fuß“, schildern die Ermittler von der echten Polizei.

Der Schaden ist enorm, das Opfer übergab einen regelrechten Schatz im Wert von rund einer halben Million Euro! Von den Tätern fehlt jede Spur.

So können Sie sich schützen
Da es immer wieder zu solchen Betrügereien mit teils enormen Schäden kommt, gibt die Polizei Tipps.

  • Brechen Sie derartige Telefonate sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.
  • Fragen Sie nach einer Rückrufnummer des Anrufers.
  • Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme die Gegensprechanlage oder verwenden Sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.
  • Falls Sie einen derartigen Anruf erhalten, melden Sie dies bei der nächsten Polizeidienststelle.
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Nicht unter Druck setzen lassen
Einmal mehr heißt es: Die echte Polizei würde niemals Geld oder Schmuck fordern bzw sich über Vermögen erkundigen. Auch würde die echte Polizei niemals zu jemandem heimkommen, um Geld oder Wertsachen mitzunehmen. Opfer sollten sich keinesfalls von den Anrufern unter Druck setzen lassen.

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