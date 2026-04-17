„Sohn in Haft“: Halbe Million für falsche Polizei

Die betagte Frau aus Reith bei Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Donnerstagnachmittag telefonisch kontaktiert. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und gaukelten der 84-jährigen Frau vor, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall mit Verletzten verwickelt gewesen wäre, bei dem eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen seien.