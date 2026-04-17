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Rettung gescheitert

Endgültig fix! Ex-Fußball-Serienmeister am Ende

Fußball National
17.04.2026 12:57
Schluss und Aus – für den USV Neulengbach ist das Spiel in der Frauen-Bundesliga beendet ...
Schluss und Aus – für den USV Neulengbach ist das Spiel in der Frauen-Bundesliga beendet ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer gescheiterten Last-Minute-Rettungsaktion ist der Schlusspfiff für den USV Neulengbach als Bundesligist im Frauenfußball ertönt!

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Der in Finanznöten steckende Klub aus Niederösterreich ließ die am Donnerstag abgelaufene Protestfrist verstreichen und steht nun ohne Lizenz für die Saison 2026/27 da. Laut ÖFB-Angaben ist das Lizenzierungsverfahren damit abgeschlossen. Neulengbach holte zwölf Meistertitel und zehn Cup-Siege.

(Bild: Kronen Zeitung)

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„... nicht mehr vertretbar abzubilden!“
Unmittelbar vorausgegangen war dem nun offiziell gewordenen Aus die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Anfang April. „Es bricht mir das Herz – diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, vor allem weil wir um die sportliche Erfolgsgeschichte des Vereines wissen. Aufgrund der jüngsten Entwicklung ist eine Weiterführung in dieser Form allerdings nicht mehr vertretbar abzubilden“, sagte Vereinsobmann Thomas Wirnsberger.

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Neulengbachs Fußballerinnen wollten den Verein nach diesen Worten des Obmannes zwar noch vor dem Aus bewahren, doch der Masterplan von Sportchefin Maria Wolf stieß bei den Oberen offensichtlich auf taube Ohren – mehr Infos dazu gibt’s HIER!

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