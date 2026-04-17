Endgültig fix! Ex-Fußball-Serienmeister am Ende

„... nicht mehr vertretbar abzubilden!“

Unmittelbar vorausgegangen war dem nun offiziell gewordenen Aus die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Anfang April. „Es bricht mir das Herz – diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, vor allem weil wir um die sportliche Erfolgsgeschichte des Vereines wissen. Aufgrund der jüngsten Entwicklung ist eine Weiterführung in dieser Form allerdings nicht mehr vertretbar abzubilden“, sagte Vereinsobmann Thomas Wirnsberger.