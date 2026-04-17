US-Astronauten als „beste Freunde gelandet“

Die Crew der „Artemis 2“ war um den Mond herum geflogen und hatte sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Sie war etwa zehn Tage im All. Am vergangenen Wochenende landete das Team planmäßig im Pazifik nahe San Diego. So ganz hätten sie sich noch immer nicht wieder an das Leben auf der Erde und vor allem an die Schwerkraft gewöhnt, sagte Koch jetzt. „Jedes Mal, wenn ich in den vergangenen Tagen aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich schwebe – und musste mich dann davon überzeugen, dass ich es nicht tue.“ Einmal sei sie sehr überrascht gewesen, dass ein T-Shirt, das sie losgelassen habe, auf den Boden gefallen sei und nicht geschwebt habe.