Acer Swift 16 AI: Das XL-Touchpad hat sonst keiner

Es ist eine schlechte Zeit für einen Laptop-Kauf: Weil die KI-Industrie den Speichermarkt leer kauft, muss man für ein vernünftiges Notebook tiefer in die Tasche greifen als noch vor ein paar Jahren. Innovation gibt es dennoch: Der taiwanesische Hersteller Acer spendiert seinem neuen Notebook Swift 16 AI unter anderem ein OLED-Display, XL-Touchpad mit Stifteingabe und Intels neueste Prozessorgeneration „Panther Lake“. Krone+ hat den Test.