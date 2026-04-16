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Acer Swift 16 AI: Das XL-Touchpad hat sonst keiner

Digital
16.04.2026 16:03
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Es ist eine schlechte Zeit für einen Laptop-Kauf: Weil die KI-Industrie den Speichermarkt leer kauft, muss man für ein vernünftiges Notebook tiefer in die Tasche greifen als noch vor ein paar Jahren. Innovation gibt es dennoch: Der taiwanesische Hersteller Acer spendiert seinem neuen Notebook Swift 16 AI unter anderem ein OLED-Display, XL-Touchpad mit Stifteingabe und Intels neueste Prozessorgeneration „Panther Lake“. Krone+ hat den Test.

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Acer verbaut im getesteten Swift 16 AI um rund 1600 Euro Intels Core Ultra X7 358H mit 16 Rechenkernen und bis zu 4,8 Gigahertz Takt. Der Prozessor greift in der getesteten Konfiguration auf 32 Gigabyte DDR5-RAM zu, welcher auch der erstarkten Onboard-Grafik Intel Arc B390 als Grafikspeicher dient. Wie stark ist der neue Intel-Chip – und wie gut das Notebook drumherum? Krone+ hat es getestet – und manches zu bemängeln.

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