Was ein Goldfisch mit den 99ers zu tun hat

Mit einem imposanten 5:1 gegen Pustertal starteten die Grazer Eishockey-Cracks in die Finalserie. Einen großen Anteil daran hatte auch Goalie Nico Wieser, der eigentlich Ersatzmann für den zuletzt verletzten Hexer Max Lagace ist. Vor den nächsten Spielen versucht er, die Euphorie klein zu halten und nimmt sich dabei ein Tier zum Vorbild. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.