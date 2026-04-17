Was ein Goldfisch mit den 99ers zu tun hat

Mit einem imposanten 5:1 gegen Pustertal starteten die Grazer Eishockey-Cracks in die Finalserie. Einen großen Anteil daran hatte auch Goalie Nico Wieser, der eigentlich Ersatzmann für den zuletzt verletzten Hexer Max Lagace ist. Vor den nächsten Spielen versucht er, die Euphorie klein zu halten und nimmt sich dabei ein Tier zum Vorbild. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Michael Gratzer.
Mit Sprechchören von den 4000 Fans im Liebenauer Bunker gefeiert. Von Mitspielern und sämtlichen Verantwortlichen gelobt. Zum Spieler des Abends gewählt. Dazu ein eindrucksvoller 5:1-Sieg. Das ging bei Nico Wieser logischerweise runter wie Öl.
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