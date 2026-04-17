Pfand-Pfusch! Acht Monate Wartezeit für 400 Euro

Die Rückgabe von 1800 Pfandflaschen erwies sich für den Organisator eines Jugendcamps als echte Odyssee. Roland Kurz wartete erst drei Monate, bis riesige Säcke mit Pet-Flaschen abgeholt wurden. Bis das Geld endlich kam, vergingen unzählige Stunden, die seine Mitarbeiter auch mit KI-Bots verbringen mussten …
„Das kann es doch nicht sein!“, schnauft Roland Kurz sauer durch. Der Halleiner Eventmanager hat mittlerweile acht Monate darauf gewartet, dass die EWP Recycling Pfand Österreich GmbH ihm das Pfand für 1800 Pet-Flaschen retourniert. Was war passiert?
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