Sonntagsöffnung in Wien dürfte vom Tisch sein

So ist der Auftakt für Sonntag, den 10. Mai, geplant. Das zweite Halbfinale ist für den Feiertag Christi Himmelfahrt angesetzt. Und auch der Sonntag nach dem Finale am Samstag (16. Mai) stand noch zur Debatte. „Gerade in schwierigen Zeiten sollte man dem angeschlagenen Handel so viel Freiheit wie möglich geben. Am besten wäre, wir probieren es einfach mal aus und schauen, wie es funktioniert“, sagte etwa der Wiener NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig. Der Song Contest wäre hier ein „perfekter Anlass“. Nicht nur Gäste, sondern auch Wienerinnen und Wiener würden am Sonntag gerne einkaufen.