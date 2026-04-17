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Drei Verdächtige

Online-Betrüger holten 40.000 Euro vom Konto

Salzburg
17.04.2026 08:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bereits im Dezember erstatteten zwei Salzburger Anzeige, weil knapp 40.000 Euro von ihrem gemeinsamen Konto unrechtmäßig abgebucht worden waren. Die Polizei forschte jetzt drei Verdächtige aus der Türkei, Deutschland und Syrien aus ...

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39.900 Euro fehlten im Dezember am Konto der Geschädigten. Die Polizisten rekonstruierten in der Folge den Tathergang anhand von Daten des Internet-Bankings. Dabei stellte sich heraus, dass einer der zwei Geschädigten den Zugriff der Kriminellen selbst ermöglicht und die Überweisungen freigegeben hatte.

In Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen forschte die Salzburger Polizei einen 25-jährigen Türken, einen 43-jährigen Deutschen und einen 39-jährigen Syrer als Verdächtige aus. Die Beamten konnten nur mehr rund 3200 Euro sicherstellen. Der Deutsche und der Syrer wohnen in Deutschland. Der Aufenthaltsort des Türken wird aktuell ermittelt.

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