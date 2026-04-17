Online-Betrüger holten 40.000 Euro vom Konto

In Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen forschte die Salzburger Polizei einen 25-jährigen Türken, einen 43-jährigen Deutschen und einen 39-jährigen Syrer als Verdächtige aus. Die Beamten konnten nur mehr rund 3200 Euro sicherstellen. Der Deutsche und der Syrer wohnen in Deutschland. Der Aufenthaltsort des Türken wird aktuell ermittelt.