Von Zug erfasst! Manninger tödlich verunglückt

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft machte sich Gutachter Gerhard Kronreif zur Unfallstelle auf. Er soll den exakten Unfallhergang rekonstruieren. „Durch die Art des Fahrzeugs ist es möglich, die elektronischen Daten genau auszuwerten – und damit das Fahrverhalten des Lenkers“, sagt Kronreif. Auch die Fahrdaten der Zuggarnitur sollen weitere Aufschlüsse liefern. Überprüft wird auch, ob das Rotsignal am Zugübergang (rechtzeitig) ausgelöst hat. Fakt ist: Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich Manninger alleine in seinem Auto.