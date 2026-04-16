Besucher flüchteten in der Pause nach Hause

Für die „Krone“ ist die Inszenierung als Musiktheater gewöhnungsbedürftig. Etwa wenn ein britischer Hauptdarsteller mit ebenso einem Akzent im Berliner Dialekt opernhaft singt. In der zweiten Hälfte sind die Plätze nur noch gefühlt zu einem Fünftel besetzt. Ein Mann im Parkett schläft, ein anderer spielt mit seinem Handy. Zwei Frauen schlüpfen 20 Minuten vor Schluss aus dem Saal. Die verbliebenen Besucher applaudieren immerhin. Für die kommenden Vorstellungen ist das Stück auch nur mäßig gebucht. Schade, denn das Landestheater präsentierte am Mittwoch sein Programm für die kommende Spielzeit unter dem Motto „Zeit der Versöhnung“. Unter anderem werden Rossinis „L“italiana in Algeri“ und das Ballett „Giselle“ gezeigt. In der aktuellen Spielzeit sei man zufrieden über die hohe Auslastung und steigende Abonnements.