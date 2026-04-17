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Gefährliche Fake News

Mentale Gesundheit online meist falsch dargestellt

Leben
17.04.2026 11:12
Vorsicht – was Sie online über psychische Gesundheit erfahren, ist oft falsch!
Vorsicht – was Sie online über psychische Gesundheit erfahren, ist oft falsch!(Bild: www.peopleimages.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Auf sozialen Medien gibt es immer mehr Inhalte zur psychischen Gesundheit. Wie eine Studie zeigt, ist aber nur jeder fünfte Videoinhalt korrekt! Die Fehlinformation bedeutet eine konkrete Gefahr für Menschen, die den Content zu sehen bekommen. Krone+ kennt dramatische Beispiele.

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Stephanie Mistre wird ihre Tochter niemals wiedersehen. Denn Marie hat im Alter von 15 Jahren Suizid begangen. Nach Maries Tod entdeckte die Mutter auf deren Handy TikTok-Videos rund um die Themen Selbstverletzung und zum Suizid. Mistre macht das Social-Media-Unternehmen dafür verantwortlich, dass ihre Tochter in die Verzweiflung getrieben wurde und brachte Klage vor Gericht ein. Tatsächlich wurde bereits wissenschaftlich belegt, dass der Content gerade bei Jugendlichen psychische Probleme auslösen oder verstärken kann.

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