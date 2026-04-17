Das sagt Shon Weissman zu möglicher WAC-Rückkehr

Nur 40 Bewerbsspiele hatte Shon Weissman einst gebraucht, um sich in die Herzen der WAC-Fans zu schießen. 2019 kam der Israeli nach Wolfsberg – und machte in nur einer Saison in Österreich ganze 30 Treffer, kürte sich als erster WAC-Akteur zum Torschützenkönig der Bundesliga.