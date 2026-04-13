„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert

Nach Einbrüchen in sein früheres Zuhause zog Heribert Kasper Ende 2009 ins Hotel. Eigentlich war dieser Schritt nur als Übergangslösung gedacht, so lange, wie es eben dauert, eine neue Wohnung zu finden. Doch aus dem Provisorium wurde ein Lebensstil und so wohnte der selbsternannte „Mr. Ferrari“ zehn Jahre lang im „Austria Trend Hotel Bosei“ und danach fast sechs Jahre im „Ario City Hotel“ am Wienerberg.