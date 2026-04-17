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Pöltl in Play-offs

„Wer daran denkt, hat den Kopf am falschen Fleck“

US-Sport
17.04.2026 12:30
Jakob Pöltl muss mit Toronto gegen Cleveland ran.
Jakob Pöltl muss mit Toronto gegen Cleveland ran.(Bild: AP/Frank Gunn)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Rückkehr nach sieben Jahren Pause! Basketballer Jakob Pöltl startet mit Toronto in die NBA-Play-offs. Seine junge Truppe hat wenig Erfahrung, aber viel Tempo zu bieten. Der Wiener denkt trotz Außenseiterrolle groß! 

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„Spielt natürlich eine Rolle – deshalb starten wir aber nicht mit einem Rückstand in die Serie“, sagt Jakob Pöltl zur mangelnden Erfahrung seiner Toronto Raptors in den NBA-Play-offs. 466 Spiele und 65 gewonnene Serien in der heißesten Basketball-Zeit des Jahres hat die Neun-Mann-Rotation von Cleveland vorzuweisen, nur 65 Spiele (davon 22 Pöltl) und vier gewonnene Serien die Kanadier.

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