„Wer daran denkt, hat den Kopf am falschen Fleck“

„Spielt natürlich eine Rolle – deshalb starten wir aber nicht mit einem Rückstand in die Serie“, sagt Jakob Pöltl zur mangelnden Erfahrung seiner Toronto Raptors in den NBA-Play-offs. 466 Spiele und 65 gewonnene Serien in der heißesten Basketball-Zeit des Jahres hat die Neun-Mann-Rotation von Cleveland vorzuweisen, nur 65 Spiele (davon 22 Pöltl) und vier gewonnene Serien die Kanadier.