Flucht mit plattem Reifen und Drogen im Gepäck

Lenker alarmierte die Rettung

Weil der Lenker sich weigerte auszusteigen, mussten die Beamten drastische Maßnahmen ergreifen: Das Fahrzeug wurde kurzerhand mit einer Radklammer gesichert. Dann die nächste Wendung: Plötzlich verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes – er rief selbst die Rettung. Erst als diese eintraf, verließ er schließlich das Fahrzeug.