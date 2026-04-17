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Polizei gefilmt

Flucht mit plattem Reifen und Drogen im Gepäck

Wien
17.04.2026 12:59
Mit einem platten Reifen und über 100 Gramm Drogen im Auto versuchte der Lenker vor der Polizei ...
Mit einem platten Reifen und über 100 Gramm Drogen im Auto versuchte der Lenker vor der Polizei zu flüchten – vergeblich. (Symbolbild)(Bild: thongsee - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst sitzt er harmlos im geparkten Auto, dann eskaliert die Situation: Ein Mann sorgt in Wien-Meidling kurz vor Mitternacht für einen Polizeieinsatz mit Verfolgung, Widerstand und einem brisanten Drogenfund!

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Als die Polizisten den Lenker kontrollieren wollten, drückte dieser plötzlich aufs Gas und flüchtete. Eine Nachfahrt durch die Stadt begann, ehe zusätzliche Kräfte das Fahrzeug schließlich auf der Schönbrunner Straße stoppen konnten.

Kontrolle mit Handy gefilmt
Doch der Mann zeigte sich alles andere als kooperativ: Er öffnete das Fenster nur einen Spalt, übergab widerwillig Dokumente – und filmte gleichzeitig die Beamten mit seinem Handy. Jede weitere Zusammenarbeit verweigerte er strikt.

Schnell wurde klar: Der Mann hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen – ihm war der Führerschein bereits entzogen worden. Zudem zeigte er deutliche Anzeichen von Alkohol- oder Drogenkonsum, verweigerte jedoch sowohl Alkotest als auch ärztliche Untersuchung.

Mit platten Reifen unterwegs
Auch sein Auto war in desolatem Zustand – unter anderem mit einem platten Vorderreifen unterwegs.

Lenker alarmierte die Rettung
Weil der Lenker sich weigerte auszusteigen, mussten die Beamten drastische Maßnahmen ergreifen: Das Fahrzeug wurde kurzerhand mit einer Radklammer gesichert. Dann die nächste Wendung: Plötzlich verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes – er rief selbst die Rettung. Erst als diese eintraf, verließ er schließlich das Fahrzeug.

Bei der Durchsuchung machten die Polizisten eine brisante Entdeckung: Mehr als 100 Gramm synthetische Drogen, Dealer-Utensilien, Waagen, mehrere Handys und Datenträger wurden sichergestellt.

Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Drogenhandels und zahlreicher weiterer Delikte ermittelt – angezeigt wurde er auf freiem Fuß.

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