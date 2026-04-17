Geht bei uns bald der Sprit aus, Herr Professor?

Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt Wirtschaftswissenschaftler Jochen Güntner (43) auch als dreifachen Familienvater. Die „Krone“ traf den Uni-Professor am Campus der Johannes Kepler Universität zum Interview. Dabei erzählt der Ökonom, von welchen Ländern Österreich bei Öl-Importen abhängig ist, wo die nächsten Konfliktherde drohen, wieso er heuer von bis zu fünf Prozent Teuerung ausgeht und was wir dagegen tun könnten.