Geht bei uns bald der Sprit aus, Herr Professor?

Was im 3600 Kilometer entfernten Iran passiert, hat Folgen bis hin zu den Lebensmittel-Preisen in unseren Supermärkten. Ökonom Jochen Güntner von der Linzer Universität erklärt in der „Krone“ die Zusammenhänge – und weshalb er glaubt, dass Benzin und Diesel langsam wieder günstiger werden.
Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt Wirtschaftswissenschaftler Jochen Güntner (43) auch als dreifachen Familienvater. Die „Krone“ traf den Uni-Professor am Campus der Johannes Kepler Universität zum Interview. Dabei erzählt der Ökonom, von welchen Ländern Österreich bei Öl-Importen abhängig ist, wo die nächsten Konfliktherde drohen, wieso er heuer von bis zu fünf Prozent Teuerung ausgeht und was wir dagegen tun könnten.
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