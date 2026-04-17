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Ökonom im Interview:

Geht bei uns bald der Sprit aus, Herr Professor?

Oberösterreich
17.04.2026 11:20
Jochen Güntner ist Ökonom an der Linzer Kepler-Universität.
Jochen Güntner ist Ökonom an der Linzer Kepler-Universität.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Florian Wieser)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Was im 3600 Kilometer entfernten Iran passiert, hat Folgen bis hin zu den Lebensmittel-Preisen in unseren Supermärkten. Ökonom Jochen Güntner von der Linzer Universität erklärt in der „Krone“ die Zusammenhänge – und weshalb er glaubt, dass Benzin und Diesel langsam wieder günstiger werden.

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Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt Wirtschaftswissenschaftler Jochen Güntner (43) auch als dreifachen Familienvater. Die „Krone“ traf den Uni-Professor am Campus der Johannes Kepler Universität zum Interview. Dabei erzählt der Ökonom, von welchen Ländern Österreich bei Öl-Importen abhängig ist, wo die nächsten Konfliktherde drohen, wieso er heuer von bis zu fünf Prozent Teuerung ausgeht und was wir dagegen tun könnten.

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