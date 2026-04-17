Skispringerin Eder beendet überraschend Karriere

Skispringerin Lisa Eder hat überraschend ihr Karriereende bekannt gegeben.
Die Salzburgerin Lisa Eder hat am Freitag im Alter von 24 Jahren unerwartet ihre Skisprung-Karriere beendet. Der Leogangerin gelangen in der abgelaufenen Saison ihre ersten zwei Weltcupsiege, hinzu kamen mehrere weitere Podestplätze und Rang vier in der Gesamtwertung.
Bei den Olympischen Spielen war sie, wie auch schon bei den vergangenen Weltmeisterschaften, ohne Einzelmedaille geblieben.
Nächster Rückschlag im ÖSV-Frauenteam
Eder ist seit einigen Jahren mit Manuel Fettner liiert, dessen Laufbahn ebenfalls kürzlich endete. Ihr Rücktritt ist für das ÖSV-Frauenteam ein weiterer Rückschlag. Mit Eva Pinkelnig ist eine frühere Spitzenathletin seit einem halben Jahr mit einem Kreuzbandriss rekonvaleszent.
Vor der eben erst beendeten Saison hatten die langjährigen Leistungsträgerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer ihre Karrieren beendet.
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