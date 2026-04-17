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Ex-Roter „gesetzt“

Dieser Mann steht bei Sturm nun im Mittelpunkt

Fußball National
17.04.2026 12:30
Paul Koller wurde prompt zur fixen Größe in der Sturm-Abwehr.
Paul Koller wurde prompt zur fixen Größe in der Sturm-Abwehr.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Und jetzt zum LASK! Meister Sturm muss am Wochenende nach Linz. Das Duell am Sonntag (17) steht im Zeichen der erfolgreichen Defensiven. Womit auch ein Verteidiger erneut im Blickpunkt der Grazer steht: Winterzugang Paul Koller. 

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Das Zitat „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften“ wird in den unterschiedlichsten Sportarten ausgesprochen. Sturm könnte im Bundesliga-Finish den Beweis antreten, ob die Theorie etwas Wahres in sich trägt. Denn es ist die Defensive, die sich unter Fabio Ingolitsch bislang als Prunkstück der Schwarzen herauskristallisiert

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