Dieser Mann steht bei Sturm nun im Mittelpunkt

Das Zitat „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften“ wird in den unterschiedlichsten Sportarten ausgesprochen. Sturm könnte im Bundesliga-Finish den Beweis antreten, ob die Theorie etwas Wahres in sich trägt. Denn es ist die Defensive, die sich unter Fabio Ingolitsch bislang als Prunkstück der Schwarzen herauskristallisiert