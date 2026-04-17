Direktoren schlagen Alarm: „Ausbau dringend nötig“

Finanzstadtrat Eber reagierte am Freitag in einer Aussendung auf die Pressekonferenz der Direktoren und betonte zunächst, kein Projekt sei abgesagt, es handle sich nur um Verschiebungen. „Die Notwendigkeit der Projekte ist unbestritten – es ist jetzt jedoch nicht der richtige Zeitpunkt für entsprechende Beschlüsse. Ein Beschluss unter den aktuellen, unsicheren Rahmenbedingungen wäre mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden und das wäre gegenüber der Stadt, den Schülern, den Lehrkräften sowie den Steuerzahlern nicht verantwortbar“, so Eber.

Zum zeitlichen Horizont betonte Eber, dass für die VS Bertha von Suttner und die MS Albert Schweitzer bereits im Herbst die Beschlüsse gefasst werden könnten – ursprünglich wäre der Baustart bereits mit Sommerferienbeginn geplant gewesen. Bei den anderen Vorhaben „könnte es zu einer Verschiebung von einem Jahr kommen“.